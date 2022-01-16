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Gaziantep ALG Spor, liderlik koltuğuna oturdu

Gaziantep ALG Spor, liderlik koltuğuna oturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 6. haftası mücadelesinde B grubunun iddialı ekibi Gaziantep ALG Spor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ALG Spor, gol kilidini 23. dakikada Ece Tekmen ile açtı. İlk yarı sarı-grili takımın 1-0 üstünlüğüyle biterken ev sahibi Çaykur Rizespor, güçlü rakibi karşısında pek varlık gösteremedi. İkinci yarıda da güzel ve üstün bir oyun ortaya koyan ALG Spor, 57'de Mariem ve 86'da Ebru Topçu'nun ayağından bulduğu gollerle mücadelen 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Gaziantep ALG Spor, bu sonuçla Kadınlar Süper Lig B Grubu'nda Liderlik koltuğuna oturmuş oldu.

Üst üste 5. galibiyet

Deplasmandaki Rize galibiyetiyle üst üste 5 maçını da farklı kazanan Gaziantep ALG Spor, bu galibiyetin ardından puanını 16'ya çıkardı. Sarı-grili takımda maç sonrası büyük sevinç yaşanırken, Teknik Direktör Hasan Vural da oyuncularını tebrik etti. - GAZİANTEP

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Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

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