Gazetecinin sorusuna öfkelenen Sumudica basın toplantısını terk etti! Verdiği cevap daha olay - Haberler Spor
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Gazetecinin sorusuna öfkelenen Sumudica basın toplantısını terk etti! Verdiği cevap daha olay

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Konyaspor'la 0-0 berabere kalan Yeni Malatya'nın hocası Sumudica, basın toplantısında gazetecinin sorusuyla çılgına döndü. Oyun sistemi eleştirilen Sumudica, "Futbolu öğrenmelisiniz" cevabını verip toplantıyı terk etti.

Verdiği tepkiler ve çılgın tarzıyla kısa sürede Türk futbolunun ikonik simaları arasına giren Marius Sumudica, yine gündemi sallayan bir olayın kahramanı oldu

Gazeteciye öfkelenen Sumudica basın toplantısın terk etti! Verdiği cevap daha olay

"FUTBOLU ÖĞRENMELİSİNİZ"

Gazetecinin 'Neden defansif oynattınız?' sorusuyla çılgına dönen Rumen hoca, "Böyle düşünmüyorum. Bazen bir puanla küme düşmezsiniz. Bazen de şampiyon olursunuz. Seni Malatya'ya davet ediyorum. Takımla beraber antrenman yapmanızı istiyorum. 10 oyuncum 20 yaşın altında. Ben de soru sormak istiyorum. Neden Sumudica her maç maksimim 1-2 oyuncu değişikliği yapıyor? Futbolu daha fazla öğrenmelisiniz" diyerek toplantıyı terk etti.

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