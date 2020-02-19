Gazetecilere 'Kişisel Verilerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular' anlatıldı

19.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:11

Avukat Arabulucu Nuriye Şimşek, Kayseri'de görev yapan gazetecilere 'Kişisel Verilerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular' hakkında bilgiler verdi.



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen eğitim seminerinde, konuşan Avukat Arabulucu Nuriye Şimşek, "Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser oluşturma haklarını içerir. Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlakını, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması yoluyla sınırlanabilir. 'Basın hürdür, sansür edilemez' düzenlemesi ile basın hürriyetine vurgu yapılmıştır. Basın, fonksiyonu gereği haberleri toplamak, yorumlamak, eleştirmek ve kamuya aksettirmek haklarına sahiptir. Bu haklar 3 başlık altında toplanmaktadır. Haber, düşünce ve kanıları serbestçe öğrenebilmek ve toplayabilmek hakkı, düşünce ve kanıları serbestçe açıklayabilmek hakkı ve haber, düşünce ve kanıları serbestçe yayabilmek hakkıdır. Bu hakların kullanılmasına uyulacak ilkeler ise haberin güncel olması, haberin gerçek olması öz ile biçim arasındaki dengenin korunması ve en önemlisi kamu yararı olmasıdır. Haberin gerçekliğinin sonradan ortadan kalkması yahut haberin sonradan boyut değiştirmesi baştaki hukuka uygunluk sebebini ortadan kaldırmayacaktır. Uygulamada sıklıkla kişilik hakları ile basının haber verme hakkının çatıştığı görülmektedir. Basın özgürlüğü ve kişilik hakları çatışmasında temel ölçüt kamu yararıdır" ifadelerini kullandı.



Şimşek, "Süreli yayınlarda Türk Medeni Kanunu'na göre evlenmeleri yasaklanmış olan kimseler arasında cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde bu kişilerin, yine cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz gibi cinsellik içeren suçlar ile ilgili haberlerde mağdurların 18 yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapanlar adli para cezası ile cezalandırılır. Özel hayatın gizliliğinin korunması TCK kapsamında da büyük önem arz etmekte, korunan hukuki amacın ihlal edilmesi cezai yaptırımlara bağlanmaktadır. Özel hayatın gizliliği basın yolu ile ihlal edildiği taktirde suçun nitelikli hali ortaya çıkmaktadır. Madde hükmüne göre 'Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın veya yayın yoluyla yayınlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur' denilmiştir" ifadelerini kullandı.



Seminerin sonunda konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, "Bizde, 'Biz gazeteciyiz, gazeteci her şeyi yazar' anlayışı var. Artık şartlar öyle değil. Ekonomik olarak çok sıkıntılar içerisindeyiz. Mesleğimizi icra etme noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Mevzuatta bizi her geçen gün biraz daha sıkıyor. Bunun için biraz daha dikkat etmemiz lazım" dedi.



Seminerin sonunda katkılarından dolayı Avukat Arabulucu Nuriye Şimşek'e plaket verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA