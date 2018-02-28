Gazeteci Murat Bardakçı: Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk Mektubu Şaibeli

Galatasaray müzesinde yer alan Atatürk imzalı belgenin sahte olabileceği iddia edildi. Habertürk Gazetesi yazarlarından Murat Bardakçı, Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir imzasının olmadığını ifade etti. Bardakçı'nın yazısından dikkat çeken kısımlar şu şekilde;

"ATATÜRK'ÜN İLK İMZASININ BOZUK BİR TAKLİDİ"

"Galatasaray'ın müzesinde sergilenecek olan mektup, piyasaya sürülmeye çalışılan bu belgelerden biri gibi görünüyor! Zira, söylediğim gibi Mustafa Kemal'in mektubunun altına mühür olarak basılmış böyle bir imzası mevcut olmamıştır ve mühürdeki imza Atatürk'ün Soyadı Kanunu'ndan önce kullandığı Latin harfli ilk imzasının bozuk bir taklididir!

"GERÇEKLİĞİ TARTIŞILMALIDIR"

Dolayısı ile, Galatasaray'a mektubun provenansını, yani kaynağını iyice tahkik etmek düşüyor! Mektup gazeteci, dışişleri bakanı ve kulübün eski başkanı Necmeddin Sadak'ın veya Soyadı Kanunu'ndan önceki ismi ile Necmiddin Sadık Bey'in ailesinden temin edilmiş olsa bile, altında ıslak imza yerine uydurma bir kaşenin bulunması sebebi ile gerçekliği yine de tartışmalıdır. Yok eğer kulüp belgeyi bir yerlerden yakın zamanda aldı ise, sözünü ettiğim uydurma mühürlerin hababam basıldığı kağıt parçalarından biridir!"