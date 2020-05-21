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"Gayrimenkul sektörü, normalleşme sürecinde tapu harcı ve KDV indirimiyle daha hızlı toparlanabilir"

Gayrimenkul sektörünün, koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında kontrollü olarak geçilecek normalleşme sürecinde toparlanma dönemine girebileceğini söyleyen Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel, "Bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi lazım.

21.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:35

Gayrimenkul sektörünün, koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında kontrollü olarak geçilecek normalleşme sürecinde toparlanma dönemine girebileceğini söyleyen Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel, "Bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bu kapsamda devletimizin sunacağı destekler son derece önemli. Sektörümüz, tapu harcı ve KDV indirimi desteği ile pandeminin ardından başlayacak kontrollü normalleşme sürecini daha iyi geçirebilir." dedi.

Koronavirüs (kovid-19) salgını, tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de yavaşlama yaşanmasına neden oldu. Yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa ile gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel de konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede; pandemi ile birlikte kontrollü geçişin sağlanacağı normalleşme sürecinin; büyük bir titizlikle ele alınması gerektiğini vurguladı.

"Satışlar, nisan ayında yavaşladı"

Gayrimenkul sektörü açısından nisan ayının durgun geçtiğini anlatan Karayel, "Genel olarak satışlar yavaşladı. Satış ofislerine yapılan ziyaretlerin de doğal olarak durduğu bir ayı geride bıraktık. Fakat gayrimenkul firmaları telekonferans yönetimi ile müşterileriyle görüşmeye devam etti. Sektörün nisan ayını; müşteri takibi ve yeni müşterileri bilgilendirme dönemi olarak değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Firmalar, bu süreci pandemi sonrasına hazırlık gibi düşündü ve tüm çalışmalarını da bu doğrultuda şekillendirdi." diye konuştu.

Normale dönme sürecinin ise zaman alacağını söyleyen Karayel, özellikle dövizdeki yükselişin malzeme maliyetlerini artırdığını, bu durumun da müteahhit firmaların maliyetlerinde ciddi sapmalara neden olabileceğini vurguladı.

"Tapu harcı ve KDV indirimi desteği geçen yıl sona ermişti"

Sektörün, salgının ardından kontrollü olarak geçilecek normalleşme sürecinde toparlanma dönemine girebileceğine dikkat çeken Karayel, "Bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bu kapsamda devletimizin sunacağı destekler son derece önemli." açıklamasını yaptı.

Hayata geçirilmesi gereken teşviklere de değinen Karayel, "Gayrimenkul satışlarında 2019'da yıllık bazda gerçekleşen azalmaya karşın son 4 yıllık ortalamaya çok yakın bir rakamla sene tamamladı. Ertelenen konut talebinde hükümetin aldığı tedbirlerin büyük payı oldu. Aralık ayında kırılan rekorda yıl sonunda biten tapu harcı ve KDV indirimi önemli bir yere sahipti. Böylece yılın ilk yarısında yaşanan düşüş, ikinci yarıda telafi edildi. Gayrimenkul sektörünün aynı desteklere pandeminin ardından kontrollü olarak başlayacak normalleşme sürecinde daha fazla ihtiyacı var. Tapu harcı ve KDV indirimi desteği, pandemi sonrasında sektörün daha hızlı toparlanması adına devreye alınmalı." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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