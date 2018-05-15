Gayrimenkul Devleri Projelerinde Yüzde 20 İndirim Yaptı

Konut sektörüne yönelik yeni bir kampanya başlatıldı. Konut satışlarını canlandırmak adına hükümetin son günlerde attığı adımların ardından, gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri GYODER, İNDER ve KONUTDER de bugünden geçerli olmak üzere peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı.

41 FİRMADAN 150 KONUTU KAPSAYACAK

Kampanya 15 Haziran'a kadar 30 gün süreyle geçerli olacak. Kampanya, 41 firma tarafından üretilen 150 konut projesini kapsayacak.

YÜZDE 5 PEŞİNAT-120 AY VADE

Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini yüzde 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek.

YÜZDE 20 İNDİRİM İMKANI

Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek. Kampanya boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı da taahhüt ediliyor.

Hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından kamu bankaları öncülüğünde bankalar konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.

"BANKALARIN KATKISINA BİZ DE BÖYLE DESTEK VERMEK İSTEDİK"

GYODER Başkanı Dr Feyzullah Yetgin de, "Uzunca bir zamandır fiyatları baskı altında tutarak fedakârca satış yapmaya çalışıyoruz. Bu kampanya hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bankaların katkısı yanında biz de böyle büyük bir kampanya yaptık" ifadelerini kullandı.

Konut sektörünü canlandırmak adına hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından kamu bankaları öncülüğünde bankalar konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.