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Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan takım Real Madrid oldu ancak geceye Gareth Bale'ın hareketleri damga vurdu. Galli futbolcunun maç sonu yaşanan kutlamalardaki isteksiz görüntüsü ve şampiyonluk fotoğraflarında sevinmemeye çalışması, adeta şampiyonluğun önüne geçti.

17.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:54

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 37. haftasında Villarreal'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 34. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Geceye damga vuran olay ise futbolcuların şampiyonluk kupasıyla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdiği anlarda yaşandı.

Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı

Real Madrid ile yıldızı barışmayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gareth Bale'in kutlamalardaki isteksiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı

SEVİNMEMEK İÇİN UĞRAŞTI

Birçok şampiyonluk fotoğrafında yer almayan Gareth Bale, adeta sevinmemek ve sevinirken görüntü vermemek adına özel çaba sarf etti.

Özellikle Real Madrid'in resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, yıldız futbolcunun, tüm takım arkadaşları coşkuyla sevinirken yalnızca gülümsediği ve bazı bölümlerde elini dahi kaldırmadığı görüldü.

Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu görüntünü sosyal medyada yayılmasının ardından Gareth Bale'i eleştiren Real Madrid taraftarları, deneyimli oyuncunun Barcelona taraftarı gibi davrandığı yönünde iğneleyici yorumlar yaptı.

KULÜBEDE UYUMUŞTU

Real Madrid'de disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki toplayan Gareth Bale, Alaves maçında bir kez daha olay olmuştu. Karşılaşmaya yedek başlayan Bale, Real Madrid'in değişiklik hakkının dolmasının ardından koronavirüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne geçirerek uyumuştu.

Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
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