Garanti mobil açıldı mı, Garanti'ye giriş yapılıyor mu 2 Mayıs Cuma?

Garanti BBVA mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz" mesajıyla karşılaşıyor. Sistemlerde teknik bir aksaklık yaşandığını bildiren banka konuya ilişkin, "Tüm şubelerimizin çalışma saatlerini uzattığımızı ve işlemlerinizi şubelerimizden gerçekleştirebileceğinizi bilgilerinize sunarız" dedi.

HATA EKRANI

Mobil uygulamaya erişim sağlamaya çalışan banka müşterileri, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştı.

"SORUNUN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bankanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

"İŞLEMLERİNİZİ ŞUBEDEN GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ"

Garanti BBVA'dan yapılan diğer bir açıklamada ise, "Dijital kanallarımıza ve Çağrı Merkezimize erişimde yaşanan kesinti devam etmektedir. Sorunun en kısa sürede çözümü için yoğun şekilde çalışıyoruz. Yaşanan aksaklıktan dolayı üzgünüz. Tüm şubelerimizin çalışma saatlerini uzattığımızı ve işlemlerinizi şubelerimizden gerçekleştirebileceğinizi bilgilerinize sunarız" denildi.

SİBER SALDIRI MI YAPILDI ?

Garanti Bankası dijital kanallar ve çağrı merkezlerine erişimde yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve herhangi bir siber saldırının olmadığını açıklarken, "Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır" denildi.

SON DURUM:

Garanti mobil uygulamasına birçok kullanıcı giriş yapmaya başladı.