Garanti BBVA ve PwC Türkiye, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim olgularını ve ÇSY'nin enerji sektörüne etkilerini ele aldı

Webinarda Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, PwC Türkiye Enerji Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Murat Çolakoğlu, PwC Türkiye ESG Platform Lideri Evren Sezer ve PwC Türkiye ESG Direktörü Mehmet Özenbaş görüşlerini paylaştı.

Enerji sektöründeki yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir finans piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, Garanti BBVA'nın düşük karbonlu enerjiye geçiş finansman imkânları hakkında da bilgi verdi. Emre Hatem konuyla ilgili şunları aktardı: "2050 yılı net-sıfır karbon hedefine ulaşabilmek için global olarak temiz enerji kaynaklarına yapılan yatırımın 2030 yılına kadar ortalama yıllık 4,2 trilyon dolara çıkması gerekiyor. Mevcut yatırımlar ise 400 milyar dolar seviyesinde. Yani mevcut yatırımların yaklaşık 10 katına çıkması gerekiyor. Bu ihtiyacın karşılanması için bankalara önemli bir görev düşeceği aşikar ancak yeşil tahviller, yeşil fonlar, yeşil halka arzlar gibi yeni kaynakların yaratılması da gerekecektir. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasına ek olarak; Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında özellikle demir-çelik, çimento, otomotiv, enerji, elektrik, alüminyum, gübre gibi karbon yoğun sektörlerde de stratejiler geliştirmek gerekiyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizi yeşil dönüşüm konusunda yönlendirip bu kapsamdaki yatırımlarına aracılık ederek iş modellerini düşük karbonlu ekonomiye geçiş risklerinden korumak yol haritamızdaki en önemli görevlerimizden biri olacak." diye belirtti.

Emre Hatem sözlerini şöyle sürdürdü: "Garanti BBVA olarak 2021 sonu itibarıyla proje finansmanı kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına toplam 6 milyar dolar finansman sağladık. Türkiye'nin faaliyetteki kurulu rüzgâr gücü içerisinde yaklaşık %23 pazar payıyla sektör liderliğini korumaya devam ediyoruz."

Webinar'da ESG'nin enerji sektörüne getirdiği fırsatları ve riskleri ele alan PwC Türkiye Enerji Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Murat Çolakoğlu, ESG konularının toplumun ve iş dünyasının her kesimini çok yakından ilgilendirdiğini söyledi. Murat Çolakoğlu konuşmasında şunları dile getirdi: "Özellikle küresel ısınmayı yavaşlatma ve tersine çevirmeye dönük atılan küresel ve bölgesel adımlar, başta enerji sektörünü ve enerjiyi yoğun tüketen sektörleri çok yakından etkiliyor. Dünyanın her yerinde şirketler emisyon hedefleri ile ilgili açıklamalarında yarış halindeler. Konu dönüp dolaşıp 'enerji' sektörüne bağlanıyor. Zira, emisyon konusu ya enerjiyi nasıl ürettiğiniz ya da nasıl ve ne için kullandığınız ile bağlantılı. Bu çerçevede ESG kavramının her bir harfi enerji şirketleri için ciddi bir ev ödevi oluşturuyor. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji santrallerine olan konsantrasyon artışı ile yapılması gerekenler artarken aynı zamanda ciddi bir finansman ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Dünyada var olan sermayenin nereye yöneleceğini bu konuda hızlı ve güvenilir mevzuat altyapısını hazırlayan ve uluslararası taahhütlerine doğru hızlı adım atan ülkeler belirleyecek."