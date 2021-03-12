Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, müşteri odaklı çözümleriyle Contact Center World tarafından dünya sıralamasında Gümüş Madalya'yla ödüllendirild

Garanti BBVA, dünyanın en saygın çağrı merkezi organizasyonlarından biri olan Contact Center World tarafından 2 ödüle birden layık görülerek "En İyi Çağrı Merkezi" ve "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorilerinde dünya ikincisi oldu. Bu yıl 15'inci kez gerçekleştirilen Contact Center World Awards, her yıl onlarca ülkeden yüzlerce çağrı merkezini bir araya getiriyor ve tüm dünyada sektörün en iyilerini belirliyor.

Garanti BBVA geçtiğimiz yıl Ekim ayında 70 ülkeden 2.000'in üzerinde başvurunun değerlendirildiği organizasyonda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde "En İyi Çağrı Merkezi" ve "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorilerinde birinci oldu. Bu başarı sonrası,"Kuzey & Güney Amerika", "Avrupa, Ortadoğu, Afrika" ve "Asya Pasifik" olmak üzere 3 ayrı bölgenin kazananları ile dünyanın en iyisi olmak için yarıştı ve Gümüş Madalya ile ödüllendirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Garanti BBVA'nın en yoğun iletişim kanalı olan Müşteri İletişim Merkezimiz, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak üzere, yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, sesli ve görüntülü kanallarına, 2020 yılından itibaren yazılı iletişimi de ekleyerek çözüm alternatiflerini genişletti. Müşterilerimizle kurduğu her etkileşimde, verilen hizmetin içerik ve kalitesinde fark yaratan Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, teknolojik yenilikleriyle müşteri odaklı çözümler üreterek, müşteri deneyimini güçlendiriyor. Kusursuz bir memnuniyet yaratmak amacıyla, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını anında, etkin ve doğru analiz ederek sektöre öncülük eden hizmetler sunuyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında, Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi'nin dünyanın en saygın çağrı merkezi organizasyonlarından Contact Center World tarafından ödüllere layık görülmesi şüphesiz ki bizim için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı oldu. Teknolojimizden aldığımız güçle, müşterilerimizin memnuniyeti ve kusursuz bir müşteri deneyimi için tüm kanallarımızda en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.