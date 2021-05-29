Garanti BBVA Leasing, kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
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Garanti BBVA Leasing, kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Garanti BBVA Leasing, kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, "İlk sukuk ihracımıza, Katılım Finans Prensipleri'ne uygun çalışan Bireysel Emeklilik ve Portföy Yönetim şirketlerinden ağırlıklı olmak üzere 1,3 kat talep geldi.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, "İlk sukuk ihracımıza, Katılım Finans Prensipleri'ne uygun çalışan Bireysel Emeklilik ve Portföy Yönetim şirketlerinden ağırlıklı olmak üzere 1,3 kat talep geldi." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Leasing açıklamasına göre, alternatif finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, 24 Mayıs 2021'de talep toplaması gerçekleştirilen, 91 gün vadeli 100 milyon TL tutarlı ilk kira sertifikası ihracı, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile bankanın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla yapıldı.

Garanti BBVA Leasing'in, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25 Mart 2021'de almış olduğu 1 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası işleminde, işletilmesi faizsiz finans prensiplerine uygun makine, teçhizat ve benzeri sabit varlıklardan oluşan finansal kiralama (leasing) portföyü sukuk ihracında dayanak varlık olarak kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, yapmış oldukları ilk sukuk ihracına, Katılım Finans Prensipleri'ne uygun çalışan Bireysel Emeklilik ve Portföy Yönetim şirketlerinden ağırlıklı olmak üzere 1,3 kat talep geldiğini belirtti.

Güldü, Fitch Ratings'in 10 Mayıs 2021 tarihli basın açıklamasında da belirtildiği üzere sektör liderleri arasında Uzun Vadeli Yerel Para notunda BB- ile rakipleri arasında pozitif ayrışan Garanti BBVA Leasing'in, bu gücü ve sağlamış olduğu diğer kaynaklarla da yatırımın ve makine finansmanındaki payını artırmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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