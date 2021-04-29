Garanti BBVA Danışmanlığı Finansal Sağlığınıza İyi Gelir
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Garanti BBVA Danışmanlığı Finansal Sağlığınıza İyi Gelir

Garanti BBVA Danışmanlığı Finansal Sağlığınıza İyi Gelir
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Ekonomi

Garanti BBVA bu yıl, müşterilerine doğru ve kişiye özel finansal tavsiyeler veren banka olma rolüyle yeni bir yolculuğa çıkıyor. Bu konumlandırması kapsamında toplumla tanıştıracağı en önemli kavram ise Finansal Sağlık.

Finansal sağlık en basit tanımıyla, aylık bütçeyi yönetebilmek, beklenmedik masraflara karşı hazırlıklı olabilmek, hayatı daha keyifli kılan harcamaları gönül rahatlığıyla yapabilmek ve hayal edilen gelecek için fırsatlardan haberdar olabilmek demek. Huzurlu ve rahat bir hayat sürmenin finansal sağlıktan geçtiğine inanan Garanti BBVA, müşterilerinin finansal durumlarını, harcamalarını ve birikim alışkanlıklarını gözeterek, onlara kendi ihtiyaç ve imkanları doğrultusunda, kişiye özel, akıllı tavsiye ve çözümler sunarak iyi bir geleceğe sahip olmalarını amaçlıyor.

Garanti BBVA, finansal sağlık üzerine kurduğu marka konumlandırmasını iletişim dünyasına da yansıtıyor. Bankanın yeni iletişim platformu yolculuğuna, Fatih Artman'ın hayat verdiği Garanti BBVA çalışanı Murat, Leyla Feray tarafından canlandırılan nişanlısı Neşe eşlik edecek. Nişanlısı Neşe (Leyla Feray) ile evlenebilmek için Neşe'nin geniş ailesindeki herkesin imtihanından geçmek zorunda olan Murat, finansal uzmanlığını konuşturarak, ailedeki herkesin soru ve ihtiyaçlarına çözümler sunacak.

Garanti BBVA Danışmanlığı Finansal Sağlığınıza İyi Gelir
Elif Güvenen

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Elif Güvenen "Yeni marka konumlandırmamızı bankamızın stratejik önceliklerinden biri olan finansal sağlık üzerine kurduk. Müşterilerimiz için yeni olan finansal sağlık kavramını, iletişim platformumuz aracılığıyla herkese tanıştırmak ve anlatmakistiyoruz. Bir finans kuruluşu olarak müşterilerimizin finansal sağlıklarını iyileştirmek, önceliklerimizin başında geliyor. Hayatta her bireyin farklı hayalleri, hedefleri, zorunlulukları, sıkıntıları var. Bu noktada çözüm, önce finansal sağlığımızı iyileştirmekten geçiyor. Bu sebeple biz de Garanti BBVA olarak müşterilerimizin huzurlu bir geleceğe sahip olabilmesi için, hangi gelir seviyesinde olursa olsun, mevcut durum ve ihtiyaçlarına sunacağımız akıllı ve kişiye özel tavsiyelerle çözüm ortağı olacağız. Çünkü finansal sağlık, yalnızca bankacılığın bir parçası değil toplumsal sorumluluk olarak da gördüğümüz bir kavram. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni iletişim platformumuzda "Garanti BBVA Danışmanlığı, Finansal Sağlığınıza İyi Gelir" mottosuyla yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle başta ajansımız Alametifarika'ya, yeni reklam kahramanlarımıza, emeği geçen tüm ajans, kurum ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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