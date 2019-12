Garanti BBVA'dan IFC, OeEB ve GGF ile kredi anlaşması (2)

27.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:32

Garanti BBVA, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile 132.75 milyon dolarlık kredi anlaşması yaptı. Garanti BBVA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplamda 6 yıla kadar vadeli 132,75 milyon Amerikan Doları tutarında kredi anlaşmasına varmıştır" denildi.Banka'dan yapılan açıklamada, krediyle ilgili imzalanan protokoller kapsamında 22 ilde yer alan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine, KOBİ'lere, kadın girişimcilere finansman desteği sağlanacağı belirtildi ve eklendi: "Dünya Bankası Grubu üyesi olan IFC Uluslararası Finans Kurumu, Türkiye'de geçici koruma sağlanan nüfusun çoğunluğunun yaşadığı, ağırlıklı olarak güney ve güneydoğu illerinde yer alan küçük işletmeleri desteklemek için Garanti BBVA'ya tavan 90,75 milyon dolara eşdeğer olan bir finansman paketi sunuyor. Bu destek paketine ek olarak Garanti BBVA, Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) ile de 22 milyon dolarlık, kadın girişimcilerin desteklenmesi için kullanılmak üzere olan bir finansmana da erişim sağlıyor. Son olarak, Garanti BBVA, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere Yeşil Büyüme Fonu (GGF) ile 20 milyon dolarlık finansman anlaşmasına imza atıyor."Bu üç protokol anlaşmasını imzalayarak ekonomik büyümeyle beraber toplumsal kalkınmaya da destek olduklarını ifade eden Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; "Sürdürülebilirliği, iş stratejilerinin başında konumlandıran bir finans kurumu olarak, Sürdürülebilir Bankacılık Prensipleri'ni oluşturan ve yaygınlaşması için çalışan ekibin bir parçasıyız" dedi ve ekledi: "Sürdürülebilirlik alanındaki çok çeşitli çalışmalarımız büyük bir motivasyonla devam ediyor. Ülkemizin ve aslında dünyanın refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün etkisinin ve rolünün farkındayız."Bu doğrultudaki faaliyetlerimizi en üst seviyeye taşımayı hedefliyor ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekten, her zaman 'daha fazlasını nasıl yapabiliriz' diye sorup çözüm üretmek gurur kaynağımız."Garanti BBVA olarak sektöre öncülük ediyor ve sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, girişimcilik, cinsiyet eşitliği, toplumsal fayda gibi konularda fark yaratan inisiyatifler alıyoruz."Bu alanlarda yeni ürün, hizmet ve iş birliklerini geliştirmekten, var olan iş birliklerimizi devam ettirmekten ve bunun bir parçası olarak ekonomide fırsat eşitliği sağlanması konusuna destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

"IFC, OeEB ve GGF ile imzaladığımız protokollerle sunduğumuz 133 milyon dolarlık finansman desteği de bu bakış açımızın kıymetli bir sonucu." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul