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"GAP'ın merkezi" domatesi kurutup ekonomiye kazandırıyor

Türkiye'nin önemli domates üretim merkezi konumundaki Harran Ovası'nda bin bir emekle üretilen domatesler, kavurucu güneşin altında kurutularak ekonomiye kazandırılıyor.

10.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:31

Türkiye'nin önemli domates üretim merkezi konumundaki Harran Ovası'nda bin bir emekle üretilen domatesler, kavurucu güneşin altında kurutularak ekonomiye kazandırılıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumunda bulunan Şanlıurfa'nın tarımsal faaliyetler açısından bereketli topraklarını bünyesinde barındıran Siverek ilçesinde, mart ayının son günlerinde ekimine başlanan ve zorlu geçen bir sürecin ardından hasadı yapılan domatesler, sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından kasalara dolduruluyor.

Traktör ve römorklarla toprak zemin üstüne serilmiş beyaz örtüyle kaplı alana getirilen domates kasaları, işçiler tarafından ikiye bölünerek seriliyor.

Kükürt veya tuz serpilen domatesler, yaklaşık bir hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor ve işlenmek, ayrıştırılmak üzere fabrikaya gönderiliyor.

Fabrikada işçiler tarafından ayıklanan kurutulmuş domatesler, özenle torbalanarak soğutuculara istifleniyor.

Domatesin yaklaşık 6 ay süren yolculuğu sırasında binlerce işçi istihdam edilirken Şanlıurfa'nın kuru domates sektörünün yaklaşık yüzde 10'luk kısmını karşıladığı belirtiliyor.

Yılda 500 ton ihraç ediliyor

Siverek'ten başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine yılda yaklaşık 500 ton kuru domates ihracatı gerçekleştiriliyor.

İlçede bin 500 dönüm tarlada domates üretimi yapılırken, 300 dönüm alan üzerine kurulan sergide günlük 350 ton domates kesiliyor.

İlçedeki bir domates üretim tesisinin sorumlusu Erdal Vurgun, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl önce domates yetiştiriciliği yapmaya başladıklarını anlattı.

Bu yılki domates mesailerinin 20 Mart'tan bu yana devam ettiğini, bu süre zarfında da domatesin gübresinden sulamasına, çapasından toplanmasına kadar birçok işle uğraştıklarını anlatan Vurgun, şöyle konuştu:

"İşçilerimiz 20 Mart'tan bu yana burada çalışıyor. 35 gündür hasadına başladık ve şu an domatesler toplanıyor. 350 dekarlık alan üzerine sergi kurduk. İşçilerimiz sergi alanında kesim yapıyor. Tarlada toplama yapan yaklaşık 300, onun yanı sıra sergide de çalışan bir o kadar işçimiz var. Domatesleri tarladan sergiye traktörlerle taşıyoruz, burada da işçilerimiz kendilerine göre kesim yapıyor. Kesimin ardından da kurutma alanına götürülüyor. Daha sonra sergi alanında 5 günlük bir süre için kurutmaya bırakıyoruz. 5 günün sonunda toplayıp köyde kurduğumuz mini bir fabrikamız var. Orada da yaklaşık 35 işçi eleme bantlarında elekten geçiriyor. Torbalandıktan sonra ise soğuk hava depolarına alıyoruz. Daha sonra da ihracatta değerlendiriyoruz. İhracatı da ağırlıklı olarak ABD'ye gerçekleştiriyoruz."

Vurgun, yaklaşık 6-7 aylık bir süreçte binlerce kişiye iş imkanı sağladıklarını dile getirerek, yıllık ortalama 500 ton kuru domates ihracatı yaptıklarını sözlerine ekledi.

'GAP'ın merkezi' domatesi kurutup ekonomiye kazandırıyor

Kaynak: AA

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