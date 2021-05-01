Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
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Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'da hasadı yapılan sezonun ilk arpası 2 lira 50 kuruştan satıldı.

Şanlıurfa'da hasadı yapılan sezonun ilk arpası 2 lira 50 kuruştan satıldı.

Akçakale ilçesine bağlı Taylıca Mahallesinde çiftçi Abdullah Aslantay tarafından üretilen arpa, Şanlıurfa Zahireciler Borsasında açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Arpa, esnaf Salih Tugay tarafından kilosu 2 lira 50 kuruştan satın alındı. Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, sezonun bereketli olmasını diledi. Sezonun ilk arpa hasadının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kaya, hasadı yapan çiftçi Abdullah Aslantay'a altın hediye etti.

Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan da hasat sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

Esnaf ve çiftçiler ise bu yıl yıl yağışların az olmasından dolayı ürün rekoltesini düşük beklediklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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