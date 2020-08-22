Gandhi'nin gözlüğü 340 bin dolara satıldı Mahatma Gandhi'nin gözlüğü İngiltere'de düzenlenen bir açık arttırmada 340 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 493 bin lira) alıcı buldu.

Mahatma Gandhi'nin gözlüğü İngiltere'de düzenlenen bir açık arttırmada 340 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 493 bin lira) alıcı buldu.

Hindistan'da bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandhi'ye ait gözlük İngiltere'de açık arttırmayla satıldı. Gandhi'nin posta kutusuna bırakılan gözlüğü 340 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 493 bin lira) alıcı buldu. İngiliz East Bristol müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarılan gözlüğü ABD'li bir koleksiyoncu aldı. East Bristoli konuya ilişkin açıklamasında, "Gözlüğü 4hafta önce posta kutumuzda bulduk. Amcasına, Gandhi tarafından verilen bir beyefendi bırakmış" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA