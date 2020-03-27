Gana'da Kovid-19 nedeniyle 808 mahkuma af
Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için 808 mahkuma af çıkarıldı.
27.03.2020 01:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:04
Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için 808 mahkuma af çıkarıldı.
Gana Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun ülkede yayılmaya devam eden virüse karşı tedbirler kapsamında 808 mahkuma af çıkardığı belirtildi.
Açıklamada, af çıkarılanların arasında ilk kez tutuklananlar, ağır hasta olanlar ve yaşlılar bulunduğu kaydedildi.
Gana'da şimdiye kadar 132 Kovid-19 vakası görülürken bunlardan 3'ü ölümle sonuçlandı.
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Kaynak: AA