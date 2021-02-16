GamersHub Türkiye'ye başvurular 19 Şubat'ta sona erecek

Mobil oyun konusunda yeni başarı hikayeleri çıkarmak ve sektör gelişimine altyapıdan destek vermek için Netmarble Turkey, n11.com ve Doğuş Teknoloji iş birliğiyle başlatılan GamersHubTürkiye'ye başvurular 19 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Mobil oyun konusunda yeni başarı hikayeleri çıkarmak ve sektör gelişimine altyapıdan destek vermek için Netmarble Turkey, n11.com ve Doğuş Teknoloji iş birliğiyle başlatılan GamersHubTürkiye'ye başvurular 19 Şubat'a kadar yapılabilecek.

n11.com açıklamasına göre, programa, şimdiye kadar 100'e yakın proje başvurusu alındı. Üniversite öğrencilerinden profesyonellere kadar birçok bireysel başvurunun yanı sıra yüksek oranda takım başvurusunun da yapıldığı GamersHub Türkiye'de, mentorluk eğitimi dijital ortamda 4 ana başlık altında toplandı.

Oyun fikir üretiminde gençlere eğilimin tespiti, oyunlara özel trend raporları, araştırmalara erişim ve ilgili eğitimler Netmarble Turkey tarafından verilecek. Gençler, aynı zamanda alanında uzman eğitmenler tarafından oyun tasarımı, UI tasarım, 2D, 3D, interaktif tasarım, animasyon ve efekt tasarım eğitimi de alacak.

Oyunun geliştirme safhasında ise Doğuş Teknoloji ile Netmarble eğitmenleri katılımcılara proje yönetimi, oyun geliştirme, kaynak yönetimi, SDK entegrasyonları ve stüdyoları destekleyen diğer yazılımlar hakkında eğitim düzenleyecek.

10 hafta sürecek eğitim kapsamında ise n11.com ve Netmarble Turkey eğitmenleri; yeni kullanıcı kazanımı, kampanya yönetimi, uygulama içi satın alma ve reklam, marka değerinin artırılması ve oyun tasarımı konusunda gençleri eğitecek. Eğitim programına üniversitelerin ekonomi, istatistik, mühendislik, psikoloji, organizasyonel davranış, davranış bilimi, görsel tasarım, oyun tasarımı gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler ya da mezunlar başvuruda bulunabilecek.

Oyun Girişimcilik Akademisi ve Hızlandırma Programı çerçevesinde güçlü partnerlerle yola çıkmaya hazırlanan projeye katılmak isteyen genç yetenekler ve kurumlar, 19 Şubat'a kadar programa başvurabilecek.

Amazon Web Services ile güçlü oyunlar inşa edilecek

GamersHub Türkiye projesinde AWS iş birliğinde AWS Game Tech'in eğitim, iş, teknik rehberliği ve uzmanlığından yararlanıp AWS hizmetleri ve teknolojisine erişim sağlanabilecek. 175'ten fazla hizmetin yer aldığı AWS hizmetleri 13 yıldır kullanılıyor. AWS ile oyun stüdyoları daha hızlı inşa ediliyor ve akıllı çalışmalar hayata geçiriliyor. Mentorluk programı katılımcıları, dünyanın en büyük oyun şirketlerinin yüzde 90'ı ile beraber AWS'yi kullanacak. Katılımcılar ayrıca, AWS Game Tech takımıyla beraber çalışacak, Epic Games, Supercell ve Rovio gibi şirketlerin çalışma tecrübelerinden yararlanacak.

Türkiye'de özellikle "hyper casual" ve "casual" oyun kategorisinde yeni başarı hikayesi çıkarmak için ilk duyurusu Aralık 2020'nin sonunda gerçekleştirilen projeye kısa sürede güçlü destek geldi. Bahçeşehir Üniversitesi, AWS ve Codeo, GamersHub Türkiye'de güçlü bir şekilde yer alacağını duyurdu.

Türk oyun sektörü ve oyun geliştirmek isteyen girişimciler için bir eğitim ve iletişim platformu olmayı amaçlayan Bahçeşehir Üniversitesi, bu alanda BUG Oyun Laboratuvarı'nı duyurmuştu. Üniversite, gerçekleştirilen iş birliği kapsamında iletişim fakültesinin öğretim üyeleri tarafından oyun ve seviye tasarımı ile oyun psikolojisi konularında dersler ve workshop'lar düzenleyecek.

GamersHub Türkiye'nin diğer iş ortağı ise Codeo oldu. Autodesk ISV ve akademik partneri, Unity Gold bayisi ve Türkiye'deki tek yetkili eğitim merkezi olan Codeo, Unity sertifikalı eğitmenleriyle verdiği eğitimler ve sunduğu yazılım danışmanlıkları ile Türkiye'deki oyun ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Voodoo.io, Pixel Federation gibi hypercasual oyun üreticileriyle çalışan Codeo, paydaşlarının zamanlarını çok daha etkili kullanabilmesini sağlamak için üçüncü parti yazılımlar üretiyor. Kurumun geliştirdiği çözümler 3 kıtada kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık