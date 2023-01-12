Türkiye Espor Basketbol Ligi şampiyonu Regnum Carya Esports oldu

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin büyük finalinde Galatasaray Espor ile eşleşen Regnum Carya Esports, 2-0'lık seri galibiyeti alarak kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Espor'u yarı finalde 2-1 mağlup eden Galatasaray Espor, finallerde Regnum Carya Esports'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Regnum Carya Esports, ilk TEBL şampiyonluğunu yaşadı.

TÜRKİYE ESPOR BASKETBOL LİGİ ŞAMPİYONU REGNUM CARYA ESPORTS

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nden ikinci olarak direkt yarı finale kalmaya hak kazanan Regnum Carya Esports, yarı finalde Denizbank Wildcats'i eleyerek adını finale yazdırdı. Finalde ise Galatasaray Espor ile eşleşen Regnum Carya Esports, 2-0'lık seri skoru ile kupanın sahibi oldu.

İLK TEBL ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Daha önce Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde sezon ikide üçüncülük ve sezon dörtte ikincilik yaşayan Regnum Carya Esports, ilk TEBL şampiyonluğunu yaşadı. Ayrıca Regnum Carya Esports, UPA Europe ve Premier Balkan League'te de şampiyonluk yaşamıştı.