Tüm suçlarını itiraf etti! Eski şampiyon uyuşturucu ticaretinden yargılanacak
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League of Legends video oyunundaki eski dünya şampiyonu Toyz kullanıcı adlı Lau Wai Kin, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve çıkarıldığı mahkemede işlediği suçları itiraf etti. İtiraf sonrası ise yaptıklarından dolayı özür dileyen Toyz, insanları uyuşturucudan uzak durmaya çağırdı.
Hong Kong'lu profesyonel League of Legends oyuncusu ve 2012 dünya şampiyonu Toyz, internet üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiaları üzerine tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı. Çıkarıldığı mahkemede işlediği suçları itiraf eden eski şampiyon, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.
UYUŞTURUCU TİCARETİ NEDENİYLE SUÇLU BULUNDU
Tayvan Merkez Haber Ajansı'nın yayınladığı habere göre profesyonel espor oyuncusu Toyz, 2019 yılında internette uyuşturucu satılıp ve alınan bir site kurmakla suçlandı. Eylül 2021'de uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle evinde arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda Hong Kong'lu oyuncunun evinde ikinci sınıf bir uyuşturucu bulunduğu bildirildi.
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İŞLEDİĞİ SUÇLARI İTİRAF ETTİ
Başarılı espor kariyeri ile 2012 yılında dünya şampiyonu olan Lau Wai Kin'in avukatı Lin Tingyang, 16 Haziran'da oyuncunun Taichung Bölge Mahkemesi'ne çıkarıldığını, işlediği tüm suçları itiraf ettiğini, rehabilitasyon merkezinden çıktıktan sonra büyük baskı altında olduğunu ve uyuşturucuyla temasta olduğundan dolayı pişman olduğunu bildirdi.