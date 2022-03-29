Teknoloji devi Microsoft, video oyun geliştiricilerine 2,5 milyar dolar ödeme yaptı
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Microsoft, ID@Xbox'ın bağımsız ortaklarının dokuz yıl önce başlatılan programından bu yana bağımsız video oyun geliştiricilerine telif hakkı elde etmesi için 2,5 milyar dolar ödeme yaptı.
Dünyaca ünlü teknoloji devi Microsoft, bağımsız geliştiricilerin 2,5 milyar dolardan fazla telif hakkı sağladığını ve Xbox'taki ID@Xbox iş ortaklarının elde ettiği toplam gelirin son üç yılda neredeyse iki katına çıktığını duyurdu.
İçerik Küratörü ve Programları Genel Müdürü Chris Charla, Xbox Wire'da "Dokuz yıl önce, bağımsız geliştiricilere, onlar adına elimizden geldiğince çalışacağımıza dair bir söz verdik, çünkü Xbox oyuncularının çalışmalarını desteklemek için stoklanacağını biliyorduk." sözlerine yer verdi ve programın başlangıcından bu yana 2,5 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını bildirdi.
Tek kişilik stüdyolardan piyasadaki birden fazla başarılı oyuna sahip deneyimli bağımsız geliştiricileri desteklemeye devam eden Microsoft, son iki yılda ID@Xbox programına kaydolan binden fazla içerik üreticisi de dâhil olmak üzere, dünya çapında 94 ülkeden 4 bin 600'den fazla geliştiriciye ödenek sağladı.
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Milyonlarca Xbox Game Pass üyesinin şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi bağımsız oyunlardan bazılarını deneyimleyebilmesini sağlamak, Xbox oyuncuları ve geliştiricileri için büyük bir fırsat oldu. Video oyun geliştiren bağımsız stüdyolara yatırım yapmaya devam eden Xbox, bu sayede oyun sektörünün gelişmesinde öncü rolünde yer aldı.