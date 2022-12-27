Akıcı bir akrobasi, yok edilebilir voxel çevreler, tonla ağır çekim, karanlık elektronik müzikler ve eşsiz, tek kollu bir ana karakter sunan şık ve içgüdüsel bir tek oyunculu FPS nişancı oyunu Severed Steel'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Severed Steel sistem gereksinimleri neler? Severed Steel kaç GB? İşte detaylar…

SEVERED STEEL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Severed Steel'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Dual Core işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

SEVERED STEEL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Dual Core

: Intel Dual Core Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750

: NVIDIA GeForce GTX 750 Depolama : 1.5 GB boş alan

SEVERED STEEL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Dual Core

: Intel Dual Core Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Depolama : 1.5 GB boş alan

SEVERED STEEL KAÇ GB?

Severed Steel'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1.5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.