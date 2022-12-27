Severed Steel sistem gereksinimleri neler? Severed Steel kaç GB?
Gamegar Haberleri
Greylock Studio'nun geliştirip Digerati'nin yayıncılığını üstlendiği aksiyon FPS parkur nişancı oyunu Severed Steel'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Severed Steel sistem gereksinimleri neler? Severed Steel kaç GB? Detayları haberimizde…
Akıcı bir akrobasi, yok edilebilir voxel çevreler, tonla ağır çekim, karanlık elektronik müzikler ve eşsiz, tek kollu bir ana karakter sunan şık ve içgüdüsel bir tek oyunculu FPS nişancı oyunu Severed Steel'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Severed Steel sistem gereksinimleri neler? Severed Steel kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli PC dostu Severed Steel'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Dual Core işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Dual Core
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750
- Depolama : 1.5 GB boş alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Dual Core
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050
- Depolama : 1.5 GB boş alan
Severed Steel'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1.5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.