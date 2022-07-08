Ozan Tufan'ın espor takımı GoodGuys Esports, yeni transferini açıkladı

PUBG Mobile Pro League'de istediği başarıyı elde edemeyen Ozan Tufan'ın espor takımı GoodGuys Esports, PUBG Mobile takımında mücadele edecek yeni transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

GOODGUYS ESPORTS YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Papara SuperMassive Blaze ekibinden bir yıllığına kiralanan Zwolf kullanıcı adlı Ali Berkan Alkılınç, yeni sezonda GoodGuys Esports ekibi ile mücadele edeceği duyuruldu. GoodGuys Esports, kiralama sürecindeki olumlu tutumları için Papara Supermassive Blaze yönetimine teşekkür etti.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN"

GoodGuys Esports'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Takımızın yeni oyuncusu Ali Berkan "Zwolf" Alkılınç'a merhaba diyin! Aramıza hoş geldin" sözlerine yer verilerek PUBG Mobile'ın yeni transferini hayranlarına duyurdu.

GOODGUYS ESPORTS GÜNCEL KADROSU