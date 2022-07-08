Ozan Tufan'ın espor takımı GoodGuys Esports, yeni transferini açıkladı - Haberler

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Ozan Tufan'ın espor takımı GoodGuys Esports, yeni transferini açıkladı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Ozan Tufan'ın espor takımı GoodGuys Esports, yeni transferini açıkladı

Ozan Tufan'ın kuruculuğunu üstlendiği elektronik spor takımı GoodGuys Esports, PUBG Mobile takımında mücadele edecek yeni transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

PUBG Mobile Pro League'de istediği başarıyı elde edemeyen Ozan Tufan'ın espor takımı GoodGuys Esports, PUBG Mobile takımında mücadele edecek yeni transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Papara SuperMassive Blaze ekibinden bir yıllığına kiralanan Zwolf kullanıcı adlı Ali Berkan Alkılınç, yeni sezonda GoodGuys Esports ekibi ile mücadele edeceği duyuruldu. GoodGuys Esports, kiralama sürecindeki olumlu tutumları için Papara Supermassive Blaze yönetimine teşekkür etti.

Ozan Tufan'ın espor takımı GoodGuys Esports, yeni transferini açıkladı

GoodGuys Esports'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Takımızın yeni oyuncusu Ali Berkan "Zwolf" Alkılınç'a merhaba diyin! Aramıza hoş geldin" sözlerine yer verilerek PUBG Mobile'ın yeni transferini hayranlarına duyurdu.

Ozan Tufan'ın espor takımı GoodGuys Esports, yeni transferini açıkladı

  • Ali Berkan "Zwolf" Alkılınç
  • Hasan Hüseyin "Raum" Öruç
  • Selim "SeLim" Çakmak
  • Mert "Korcerrah" Bozabalı
  • Muhammed Ali "Falky" Zai
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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