NASR Esports, League of Legends 2023 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi kadrosunu açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli espor organizasyonu NASR Esports, 2023 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Türk ve Güney Koreli karışımına sahip NASR Esports'un yeni kadrosu, League of Legends'ta 2023 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi için hazırlıklara başladı. NASR Esports, yeni kadrosunu 28 Aralık Çarşamba günü sosyal medya hesaplarından duyurdu.

NASR ESPORTS 2023 ŞAMPİYONLUK LİGİ KIŞ MEVSİMİ KADROSU

Asım Cihat " fabFabulous " Karakaya ( Üst Koridor )

" Karakaya ( ) Tayfun " Typhoon " Gümüş ( Orman )

" Gümüş ( ) Baek " Ophelia " Jin-seong ( Orta Koridor )

" Jin-seong ( ) Sergen " Scorth " Eke ( Alt Koridor )

" Eke ( ) Han "Patch" Seung-min (Destek )

NASR Esports'un League of Legends takım koçu ise Güney Koreli Kim "Sickness" San-ha oldu.

TCL 2022 Summer Playoff'larda Fenerbahçe Espor'a 3-2 kaybeden NASR Esports, play-offları üçüncü sırada tamamlamıştı. 2023 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi için yepyeni kadro ile çıkan NASR Esports, taze bir başlangıç yapmayı hedefliyor.