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Metin "WerlasS" Ünal, Fire Flux Esports'a transfer oldu

Gamegar Haberleri

Metin 'WerlasS' Ünal, Fire Flux Esports'a transfer oldu

Nisan 2022'de Regnum Carya Esports kadrosuna dahil olan Metin "WerlasS" Ünal, 28 Aralık Çarşamba günü Fire Flux Esports ile anlaştığı bildirildi.

Fire Flux Esports'un 28 Aralık Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada VALORANT takımının yeni üyesini hayranlarına duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "VALORANT takımımızın yeni üyesi Metin "WerlasS" Ünal artık bizim için mücadele edecek. Hoş geldin WerlasS" sözlerine yer veren Fire Flux Esports ekibi, yeni transferini takipçilerine duyurdu.

Ayrıca Fire Flux Esports ekibi, Regnum Carya Esports'a transfer sürecindeki yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

Metin 'WerlasS' Ünal, Fire Flux Esports'a transfer oldu

Nisan 2022'de Gringo team'den Regnum Carya Esports'a transfer olan WerlasS'ın dokuz aylık bir sürecin ardından takımdan ayrıldığı duyuruldu. Regnum Carya Esports'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu sözlere yer verildi:

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"VALORANT oyuncumuz Metin "WerlasS" Ünal'ın transferiyle ilgili Fire Flux Esports ile karşılıklı olarak anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Metin 'WerlasS' Ünal, Fire Flux Esports'a transfer oldu

Fire Flux Esports'a transfer olan 18 yaşındaki Valorant oyuncusu Metin "WerlasS" Ünal, Twitter hesabından Fire Flux Esports taraftarlarına seslenerek "Yeni bir serüven başlıyor. Çok iyi performans vereceğimden hiç şüpheniz olmasın" sözlerine yer verdi.

  • Eray "yetujey" Budak
  • Mert "Wo0t" Alkan
  • Ufuk "SasuKe" Göktaş
  • Hakan "DESTRUCT1VEE" Lekesizer
  • Metin "WerlasS" Ünal
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Fire Flux Esports Regnum Carya Valorant Gamegar Spor Haberler

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