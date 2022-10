Marvel's Spider-Man Miles Morales PC Çıkış Tarihi Açıklandı

PlayStation Studios oyunlarından Marvel's Spider-Man Miles Morales için PC çıkış tarihi duyuruldu.

Insomniac Games'in 2020'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürdüğü Marvel's Spider-Man: Miles Morales iki yıl aradan sonra PC için duyurulmuştu. Bu sonbaharda çıkacağı bilinen oyunun tam çıkış tarihi belli oldu.

PlayStation Blog'daki duyuruya göre, Marvel's Spider-Man Miles Morales PC sürümünün çıkış tarihi 18 Kasım olarak belirlendi. Sony'nin yakın zamanda bünyesine kattığı ve PC portları konusunda uzmanlaşmış olan Nixxes Software'in hazırladığı Spider-Man: Miles Morales'in PC versiyonu çeşitli yenilikler barındıracak. Ray tracing (ışın izleme) yansımalar ve gölgelerin yanı sıra ultra geniş ekran desteği içerecek. Oyunu 21: 9, 32: 9 ve hatta 48: 9 oranındaki ekranlarda oynamak mümkün olacak.

Bunların yanı sıra Marvel's Spider-Man Miles Morales, NVIDIA'nın yeni duyurduğu ve GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarına özel olan DLSS 3.0 teknolojisinden de faydalanacak. Ek olarak yine NVIDIA'nın RTX 40 serisi ekran kartlarında DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation ve NVIDIA Reflex teknolojileri desteklenecek. Bir önceki nesil GeForce ekran kartları içinse NVIDIA DLSS 2 ve NVIDIA DLAA gibi teknolojiler oyunda yer alacak.

Spider-Man Miles Morales'in PC için Türkiye fiyatı ne?

Marvel's Spider-Man Miles Morales'in PC çıkış tarihinin belli olmasıyla birlikte Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Oyun Steam'de ve Epic Games Store'da 499 TL'den ön siparişe açıldı. Oyunu ön sipariş verenler bazı oyun içi içeriklere erkenden erişebilecek. Bunlar; T.R.A.C.K. ve Into the Spider-Verse kostümleri dahil olmak üzere iki kostüm paketi, Gravity Well adlı cihaza erkenden erişim ve oyunun en başından itibaren kullanmak üzere üç adet yetenek puanı olacak.