IF Parla Esports, Valorant Challengers TR: Birlik Ligi'nde Digital Athletics'i mağlup etti
Gamegar Haberleri
Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi'nin 1. Hafta 3. Gün karşılaşmasında IF Parla Esports, Digital Athletics'i 2-0 mağlup etti. İlk hafta karşılaşmasında ikinci maçına çıkan IF Parla Esports, ilk galibiyetini aldı.
IF Parla Esports, Digital Athletics'i Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi'nde iki seride aldığı galibiyet ile ligde bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile beşinci sıraya yerleşti.
IF PARLA ESPORTS, İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi'nin ilk haftasında ikinci maçına çıkan IF Parla Esports, ilk galibiyetini Digital Athletics'e karşı kolay bir şekilde aldı. Oynanan iki maçı da kazanan IF Parla Esports, Digital Athletics'i 2-0 mağlup etti.
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IF PARLA ESPORTS 2 – 0 DIGITAL ATHLETICS
Karşılaşmadaki ilk maçı Bind haritasında 13 – 4 skor ile rahat bir şekilde kazanan IF Parla Esports ekibi, ikinci maçı ise harita havuzuna yeni eklenen Pearl'de oynadı. Pearl haritasında 13 – 8 kazanan IF Parla Esports, karşılaşmanın kazananı oldu.