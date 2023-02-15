Güney Koreli espor oyuncusu Chovy, deprem bölgesine 450 bin TL bağışta bulundu

Chovy kullanıcı adlı Güney Koreli 21 yaşındaki League of Legends espor oyuncusu Jeong Ji-hoon, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası deprem bölgelerine 30 milyon Won (yaklaşık 445 bin TL) bağışta bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depreme espor sektöründen yardımlar gelmeye devam ediyor. Güney Koreli League of Legends espor oyuncusu Chovy, deprem bölgesine bağışta bulundu.

ESPOR OYUNCUSU CHOVY, DEPREM BÖLGESİNE BAĞIŞTA BULUNDU

Güney Koreli League of Legends oyuncusu Chovy'nin takımı Gen.G Esports, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Umarım Chovy'nin sıcacık kalbi, depremin acısını yaşayan Türkiye ve Suriyeli çocuklara ulaşır." sözlerine yer vererek deprem bölgelerine 445 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.