God of War Ragnarok'un yönetmeninden çıkış tarihi geldi - Haberler

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God of War Ragnarok'un yönetmeninden çıkış tarihi geldi

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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God of War Ragnarok'un yönetmeninden çıkış tarihi geldi

God of War 2018'in piyasaya sürülmesinden tam dört yıl geçmesi üzerine geliştirici ekip Santa Monica Studios, kutlamalara başladı ve God of War Ragnarok'un animasyon yönetmeni Bruno Belazquez'den çıkış tarihi geldi.

God Of War Ragnarok'un ne zaman çıkacağı oldukça merak konusu haline geldi. Animasyon yönetmeni Bruno Velazquez'in Ragnarok'un çıkış tarihini vermesine karşın oyunculardan ikna olmadı.

GOD OF WAR RAGNAROK ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Dört sene önce PlayStation 4'e çıkış yapan God Of War'un kutlaması için God Of War'un yönetmeni Cory Barlog 1 dakikalık video yayınladı. Yayınlanan videoyu paylaşan animasyon yönetmeni Velazquez ise God of War Ragnarok'un bu sene geleceğini bildirdi, ancak oyuncular ikna olmadı gibi gözüküyor ki birçoğu 2023'te çıkacağını düşünüyor.

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Videonun yayınlanmasının ardından PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncuları için bir sonraki oyunun 2022'de piyasaya sürülmeye hazır olmayacağına dair endişeleri bulunuyor. Barlog, Santa Monica Studio'nun henüz God of War Ragnarok'u göstermeye hazır olmadığını açıklarken, hazır olur olmaz gösterileceğini söyledi. "Size garanti ederim ki, paylaşmaya hazır olduğumuz bir şeye sahip olduğumuz o an sizinle paylaşacağız."

Diğer yandan Sony, görünüşe göre geliştiriciler için para kazanmaya yardımcı olmak için yakında oynanması ücretsiz oyunlara reklam koymayı planlıyor. Buradaki fikir, bunun daha fazla geliştiriciyi gelişen ücretsiz oynama pazarına girmeye teşvik etmesidir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

PC oyunları, Playstation, God of War, Gamegar,, Haberler

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