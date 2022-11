God of War Ragnarok PlayStation'da satış rekoru kırarak tarihe geçti

Santa Monica Studio'nun geliştirip Sony Interactive Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı ve yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan God of War Ragnarok, ilk haftadan 5.1 milyon adet satış yaparak PlayStation tarihinde ilk haftadan en çok satan oyun olarak rekor kırdı.

PlayStation oyuncularının uzun süredir merakla beklediği God Of War Ragnarok, 9 Kasım'da piyasaya sürülmesinin ardından ilk haftadan yaptığı satış ile PlayStation tarihinde rekor kırmayı başardı.

GOD OF WAR RAGNAROK, PLAYSTATION'DA REKOR KIRDI

God Of War Ragnarok, lansmanından sonraki ilk haftada toplamda 5.1 milyon adet satış yapmayı başardı. Bu satışla beraber PlayStaton'ın en hızlı satan oyun rekorunu elde etti ve God of War serisinde de satış rekoru kırmış oldu.

2018 yılında PlayStation 4 ile yeni nesil bir God of War heyecanı yaşatan Sony, gerek grafikleriyle gerekse hikayesiyle oyuncuları God of War'a tekrardan hayran bıraktırtmıştı. Yeni nesil God of War'un lansmanından 4 yıl sonra ise seriye Ragnarok ile devam eden Sony, beklenilenin çok üstünde talep gördü.

PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncuları için piyasaya sürülen God of War Ragnarok'un PC'ye çıkış tarihi de PC oyuncuları tarafından araştırılıyor. God of War Ragnarok'un PC'ye çıkacağı bilinse de 1 yıldan aşağı bir sürede PC için çıkış yapmayacağı biliniyor.