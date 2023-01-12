Galatasaray Espor, yeni Valorant takım koçunu duyurdu

Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor, Team Galakticos'un takım koçu ile anlaşarak transfer görüşmelerini sağladı. Sarı-Kırmızılılar, Mustafa "manur" Çakmanus'u Valorant takımının yeni koçu olarak duyurdu.

Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray Espor'un kadrosunun duyurulmasının ardından yeni takım koçu da belli oldu.

GALATASARAY ESPOR YENİ VALORANT KOÇUNU DUYURDU

Galatasaray Espor'un 11 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "VALORANT takımımıza koç olarak katılan Mustafa "manur" Çakmanus'a hoş geldin diyoruz!" sözlerine yer verdi.

Daha önce Fawes, SHN Esports ve Galakticos'ta koçluk yapan Mustafa "manur" Çakmanus, artık Galatasaray Espor bünyesinde devam edecek.

"TÜM YÖNETİME VE OYUNCULARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugüne kadar vakit geçirdiği tüm Team Galakticos yönetimine ve oyuncularına teşekkür eden Mustafa "manur" Çakmanus, takımdaki süresi boyunca desteklerini esirgemeyenlere de teşekkürlerini sundu.