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Galatasaray Espor, PUBG Mobile Women League'de şampiyon oldu

Gamegar Haberleri

Galatasaray Espor, PUBG Mobile Women League'de şampiyon oldu

Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor, PUBG Mobile Women League turnuvasını şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray'ın resmi hesabından tebrikler mesajı geldi.

Galatasaray Espor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda PUBG Mobile kadın takımı, PUBG Mobile Women League turnuvasını şampiyon olarak tamamladığı bildirildi.

GALATASARAY ESPOR, PUBG MOBILE WOMEN LEAGUE ŞAMPİYONU OLDU

Galatasaray Espor PUBG Mobile kadın takımı, PUBG Mobile Women League'de şampiyon oldu. Galatasaray Espor PUBG Mobile kadın takımının şampiyonluğunu Galatasaray SK'nın resmi Twitter hesabından tebrikler mesajı geldi.

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Galatasaray Espor, PUBG Mobile Women League'de şampiyon oldu

Ağustos 2022'de PUBG Mobile Pro Women League'i ikinci olarak tamamlamasının ardından Ocak 2023'te PUBG Mobile Women League turnuvasıın şampiyon olarak tamamladılar.

Galatasaray Espor, PUBG Mobile Women League'de şampiyon oldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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