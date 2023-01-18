Galatasaray Espor, PUBG Mobile Women League'de şampiyon oldu
Gamegar Haberleri
Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor, PUBG Mobile Women League turnuvasını şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray'ın resmi hesabından tebrikler mesajı geldi.
Galatasaray Espor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda PUBG Mobile kadın takımı, PUBG Mobile Women League turnuvasını şampiyon olarak tamamladığı bildirildi.
GALATASARAY ESPOR, PUBG MOBILE WOMEN LEAGUE ŞAMPİYONU OLDU
Galatasaray Espor PUBG Mobile kadın takımı, PUBG Mobile Women League'de şampiyon oldu. Galatasaray Espor PUBG Mobile kadın takımının şampiyonluğunu Galatasaray SK'nın resmi Twitter hesabından tebrikler mesajı geldi.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Ağustos 2022'de PUBG Mobile Pro Women League'i ikinci olarak tamamlamasının ardından Ocak 2023'te PUBG Mobile Women League turnuvasıın şampiyon olarak tamamladılar.