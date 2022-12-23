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Galatasaray Espor, iki yeni transferini duyurdu

Gamegar Haberleri

Galatasaray Espor, iki yeni transferini duyurdu

Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor, PUBG Mobile takımında mücadele edecek iki yeni oyuncusunu sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyurdu.

Galatasaray Espor'un resmi Twitter hesabından 22 Aralık'ta yapılan paylaşım ile PUBG Mobile kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı.

GALATASARAY, PUBG KADROSUNA İKİ OYUNCU EKLEDİ

Galatasaray Espor, Twitter hesabından Hasan Hüseyin "Raum" Oruç ve kiralık olarak katılan Arda "Arwin" Karataş'ı PUBG Mobile kadrosuna kattığını duyurdu.

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Galatasaray Espor, yaptığı paylaşımlarda, "PUBG MOBILE takımımızın yeni oyuncusu Hasan Hüseyin "Raum" Oruç'a hoş geldin diyoruz!" ve "PUBG MOBILE takımımıza kiralık olarak katılan Arda "Arwin" Karataş'a hoş geldin diyoruz!" sözlerine yer vererek yeni transferlerini duyurdu.

Galatasaray Espor, iki yeni transferini duyurdu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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