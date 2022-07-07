Galatasaray başarılı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor

Galatasaray E spor'un 6 Temmuz tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile elektronik spor branşında birçok kez şampiyonluk yaşayan Pro Clubs takımı oyuncularına veda ederek takımının kapatılacağı açıklandı.

ESPOR TAKIMI İLE YOLLARINI AYIRDI

Galatasaray'ın elektronik spor braşında yer alan Pro Clubs takımının kapatıldığı sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Sarı-kırmızılılar, takımda yer almış tüm oyunculara emekleri için teşekkür etti.

ÜÇ YILDA 11 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİLER

Galatasaray Espor'un 2019 yılında FIFA 20 ile turnuvalarında mücadele etmek üzere kurduğu Pro Clubs takımı, yaklaşık üç yılda Pro Elite League, VPL Champions League, VPL Euro Super Cup, Türkiye Espor Futbol Ligi, TEFL Akademi Ligi, VPL Esports Premier ligi ve turnuvalarında toplamda 11 kez şampiyonluk elde ettiler.

"HER BİR ASLANIMIZA TEŞEKKÜR EDER, BAŞARILAR DİLERİZ"

6 Temmuz itibariyle Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdığını duyuran Galatasaray Espor, "Her bir Aslanımıza bize kattıkları için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz." dedi.