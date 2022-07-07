Galatasaray başarılı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor - Haberler

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Galatasaray başarılı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor, popüler futbol oyunu FIFA'da mücadele eden Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Galatasaray E spor'un 6 Temmuz tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile elektronik spor branşında birçok kez şampiyonluk yaşayan Pro Clubs takımı oyuncularına veda ederek takımının kapatılacağı açıklandı.

Galatasaray'ın elektronik spor braşında yer alan Pro Clubs takımının kapatıldığı sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Sarı-kırmızılılar, takımda yer almış tüm oyunculara emekleri için teşekkür etti.

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Galatasaray Espor'un 2019 yılında FIFA 20 ile turnuvalarında mücadele etmek üzere kurduğu Pro Clubs takımı, yaklaşık üç yılda Pro Elite League, VPL Champions League, VPL Euro Super Cup, Türkiye Espor Futbol Ligi, TEFL Akademi Ligi, VPL Esports Premier ligi ve turnuvalarında toplamda 11 kez şampiyonluk elde ettiler.

Galatasaray Espor 11 kupalı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor

6 Temmuz itibariyle Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdığını duyuran Galatasaray Espor, "Her bir Aslanımıza bize kattıkları için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz." dedi.

Galatasaray Espor 11 kupalı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Galatasaray FIFA 22 Gamegar Spor Haberler

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