Galatasaray'da iki mağlubiyet üst üste! Barça ve Roma'ya takıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da iki mağlubiyet üst üste! Barça ve Roma'ya takıldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Galatasaray'da iki mağlubiyet üst üste! Barça ve Roma'ya takıldı

Galatasaray'ın elektronik spor kulübü Galatasaray Espor'un yedi Avrupa takımıyla beraber katıldığı eFootball Championship Pro turnuvasında üst üste iki mağlubiyet aldı. Galatasaray, Pazar günü oynadığı Barcelona ve Roma maçlarını 2-1 kaybetti.

Konami'nin geliştiriciliğini yaptığı eFootball 2022'de düzenlenen eFootball Championship Pro turnuvasında Galatasaray'da dâhil olmak üzere toplamda sekiz Avrupa takımı yer aldı. İlk hafta maçlarında iki mağlubiyet alan Galatasaray B grubunda üçüncü sıraya yerleşti.

EFootball Championship Pro'da B grubunun ilk hafta karşılaşmaları Pazar günü oynandı. Galatasaray, Barcelona, Roma ve Arsenal'ın yer aldığı grupta ilk hafta Barcelona ve Roma ile karşılaşan Galatasaray, iki takımada 2-1 mağlup oldu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Galatasaray'da iki mağlubiyet üst üste! Barça ve Roma'ya takıldı

Galatasaray Espor, eFootball Championship Pro turnuvasının ikinci haftasında 18 Haziran Cumartesi günü Arsenal'a karşı oynayacak. B grubunun ikinci hafta maçları ise aşağıdaki şekilde olacak.

Galatasaray'da iki mağlubiyet üst üste! Barça ve Roma'ya takıldı

EFootball Champions Pro turnuvasına yer alan takımlar Barcelona, Manchester United, Bayern München, Arsenal, Roma, Celtic, Galatasaray ve Monaco oldu. Grupların ilk maçları Cumartesi ve Pazar günü oynandı.

Galatasaray'da iki mağlubiyet üst üste! Barça ve Roma'ya takıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

eFootball 2022 Galatasaray Barcelona Gamegar Spor Haberler

title