Galatasaray'da iki mağlubiyet üst üste! Barça ve Roma'ya takıldı
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Galatasaray'ın elektronik spor kulübü Galatasaray Espor'un yedi Avrupa takımıyla beraber katıldığı eFootball Championship Pro turnuvasında üst üste iki mağlubiyet aldı. Galatasaray, Pazar günü oynadığı Barcelona ve Roma maçlarını 2-1 kaybetti.
Konami'nin geliştiriciliğini yaptığı eFootball 2022'de düzenlenen eFootball Championship Pro turnuvasında Galatasaray'da dâhil olmak üzere toplamda sekiz Avrupa takımı yer aldı. İlk hafta maçlarında iki mağlubiyet alan Galatasaray B grubunda üçüncü sıraya yerleşti.
EFootball Championship Pro'da B grubunun ilk hafta karşılaşmaları Pazar günü oynandı. Galatasaray, Barcelona, Roma ve Arsenal'ın yer aldığı grupta ilk hafta Barcelona ve Roma ile karşılaşan Galatasaray, iki takımada 2-1 mağlup oldu.
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Galatasaray Espor, eFootball Championship Pro turnuvasının ikinci haftasında 18 Haziran Cumartesi günü Arsenal'a karşı oynayacak. B grubunun ikinci hafta maçları ise aşağıdaki şekilde olacak.
EFootball Champions Pro turnuvasına yer alan takımlar Barcelona, Manchester United, Bayern München, Arsenal, Roma, Celtic, Galatasaray ve Monaco oldu. Grupların ilk maçları Cumartesi ve Pazar günü oynandı.
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022