Galatasaray'da iki mağlubiyet üst üste! Barça ve Roma'ya takıldı

Konami'nin geliştiriciliğini yaptığı eFootball 2022'de düzenlenen eFootball Championship Pro turnuvasında Galatasaray'da dâhil olmak üzere toplamda sekiz Avrupa takımı yer aldı. İlk hafta maçlarında iki mağlubiyet alan Galatasaray B grubunda üçüncü sıraya yerleşti.

TURNUVAYA İKİ MAĞLUBİYET İLE BAŞLADI

EFootball Championship Pro'da B grubunun ilk hafta karşılaşmaları Pazar günü oynandı. Galatasaray, Barcelona, Roma ve Arsenal'ın yer aldığı grupta ilk hafta Barcelona ve Roma ile karşılaşan Galatasaray, iki takımada 2-1 mağlup oldu.

BİR SONRAKİ MAÇ ARSENAL İLE

Galatasaray Espor, eFootball Championship Pro turnuvasının ikinci haftasında 18 Haziran Cumartesi günü Arsenal'a karşı oynayacak. B grubunun ikinci hafta maçları ise aşağıdaki şekilde olacak.

İLK HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI

EFootball Champions Pro turnuvasına yer alan takımlar Barcelona, Manchester United, Bayern München, Arsenal, Roma, Celtic, Galatasaray ve Monaco oldu. Grupların ilk maçları Cumartesi ve Pazar günü oynandı.