Galatasaray'da beklenen ayrılık kararı geldi

Geçtiğimiz sezon Valorant Champions Tour'da adını ilk beşe yazdıran 2L8 takımının oyuncusu Göksel Saydam, Galatasaray Espor'un 2L8 kadrosundaki oyuncuları kendi kadrosuna katmasıyla beraber Galatasaray Espor çatısı altında mücadele etmeye devam etti.

GALATASARAY KADROSUNDAN BİR OYUNCUYA VEDA ETTİ

Dün akşam Galatasaray Espor'un resmi hesabından yapılan duyuru ile 2L8 kadrosundan Galatasaray Espor'a geçen Valorant oyuncusu Göksel "gosaydam" Saydam, Galatasaray Espor kadrosundan ayrıldı. Son dönemdeki oyunlarında "kötü performans" sergileyen Saydam, başına gelecekleri önceden fark ettiğini söyledi.

"YOLLARIMIZI KARŞILIKLI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Galatasaray Espor, resmi Twitter ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Valorant oyuncumuz Göksel "gosaydam" Saydam ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar takımımıza verdiği tüm emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

YENİ TEKLİFLERE AÇIK OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Ayrılık sonrası "Son zamanlardaki kötü performansımın bunun olacağını gösteriyordu zaten daha güzel bir şekilde dönmek dileği ile" sözlerine yer veren Göksel Saydam, Galatasaray Espor'dan ayrıldığı duyurulmasının ardından yeni tekliflere açık olduğunu belirtti. Saydam, "5 Aylık takım serüvenim sona erdi. Eski arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi. Smoker hariç her rolde teklife açık olduğunu belirten Saydam, sözleşmesinin de bulunmadığını belirtti.