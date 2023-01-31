Fire Flux Esports, VALORANT Challengers Türkiye Birlik Ligi'nde Galatasaray'ı mağlup etti

Galatasaray Esports'u oynadığı iki haritada da mağlup eden Fire Flux Esports ekibi aldığı bir diğer galibiyet ile ligde ikinci sıraya yükseldi. Maç fazlalığı bulunan Galatasaray Esports ise henüz galibiyeti bulunmamakla birlikte ligde son sırada yer alıyor.

FIRE FLUX ESPORTS ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

VALORANT Challengers Türkiye Birlik Ligi'nde üçüncü hafta üçüncü gün karşılaşmasında Fire Flux Esports ekibi, Galatasaray Esports'u 2-0 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

GALATASARAY ESPORTS 0 – 2 FIRE FLUX ESPORTS

Fire Flux Esports ekibi, oynanan iki haritada da Galatasaray ekibine nefes aldırmadı. İlk harita Ascent'te 13-5 kazanan Fire Flux Esports, ikinci harita Fracture'da ise 13-3 kazanarak seride 2-0 öne geçti ve bir galibiyet daha aldı. Galatasaray Esports ise ligde yoluna 4 mağlubiyet ile devam ediyor.

Karşılaşmanın en iyi oyuncusu Fire Flux Esports ekibinden Metin "WerlasS" Ünal oldu