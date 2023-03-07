FIFA 23'e Uluslararası Kadınlar Futbol Ligi ile 12 yeni takım eklenecek

EA Sports'un National Women's Soccer League ortaklığı sonrası 12 takımın yakında FIFA 23'teki oynanabilir kadroların listesine katılacağını ve bu yıl sonbaharda piyasaya sürülecek bir sonraki oyun EA Sports FC'nin bir parçası olacağını açıkladı. EA Sports, takımların 15 Mart'tan itibaren oyun içinde hazır olacağını söyledi.

National Women's Soccer League (NWSL) Oyuncular Birliği ile yapılan lisans ortaklığı, ligdeki tüm oyuncuların FIFA 23'ün bir parçası olacağı anlamına geliyor. NWSL'nin 12 kulübü ile beraber FIFA 23'te toplamda 36 adet kadın takım kulübü yer alacak.

FIFA 23'E ULUSLARARASI KADINLAR FUTBOL LİGİ GELİYOR

FIFA 23'ün Santa Vuruşu, Turnuva Modu, Baş Başa Sezonu/Eşi Sezonlar ve Çevrimiçi Dostluk Maçları oyun modlarına 12 adet NWSL takımının tamamı eklenirken, formalar, amblemler, kupalar ve kutlamalar da dâhil edilecek. Buna ek olarak da, oyuna dört yeni NWSL stadyumu eklenecek.

12 Uluslararası Kadınlar Futbol Ligi kulüplerinin tamamı 15 Mart'tan itibaren FIFA 23'e eklenecek.

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ VE DAHA FAZLASI

Futbolun yalnızca erkekler tarafından oynanmadığına dikkat çekmek amacıyla FIFA 23'e National Women's Soccer Leauge'de yer alan 12 takımın eklenmesinin yanı sıra UEFA Women's Champions League'in de dâhil edileceği bildirildi. Oyunda hâlihazırda yer alan Women's Super League ve Division 1 Feminie de bulunmaktadır.

UEFA Women's Champions League

"Dünyanın en prestijli kadın kulüp yarışması, gerçek dünyadaki eleme aşamaları başlarken 15 Mart'ta UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi olan The World's Game'e katılıyor. FIFA 23'te Chelsea Women, Manchester City Women, Olympique Lyonnais Féminin ve Paris Saint-Germain Fémine'e katılan dört yeni ikonik kulübün yanı sıra Avrupa'nın en iyi takımlarından yeni yüzlere hoş geldiniz. Sekiz UWCL kulübünün her biriyle Kick-off ve arkadaşlarınızla Co-op sezonlarından takımınızı zafere taşımanıza olanak tanıyan Turnuva modlarına kadar çeşitli oyun modlarında Avrupa gecelerinin enerjisini kucaklayın. Ve tüm bunları dışarı çıkarken marş, oynarken markalı UWCL yayın kaplamaları ve Avrupa kulüp şampiyonlarınızı taçlandırırken ikonik kupa ile tamamlanan otantik UWCL ortamlarında deneyimleyin."