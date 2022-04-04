Fenerbahçe yeni transferini duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin elektronik spor kulübü Fenerbahçe Espor, Valorant ekibinde mücadele edecek yeni transferini duyurdu. Sarı-Lacivertli takım, yeni transferi Enes Güngör'ün bonservis bedelini ödeyerek Valorant kadrosuna kattı.

Tam bir yıl önce espor kariyerine OtherSide Espor takımı ile başlayan profesyonel Valorant oyuncusu Jonx kullanıcı adlı Enes Güngör, Fenerbahçe Espor Valorant takımına transfer olduğu duyuruldu.

Valorant Türkiye Birlik Ligi'nde sezonluk hedefini tamamlayamayıp play-off şansını kaçıran Fenerbahçe Espor, kadroda değişikliğe gitme kararı aldı. Fenerbahçe Espor, yeni Valorant oyuncusu Enes "Jonx" Güngör'ü duyurdu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Fenerbahçe Espor'un yeni Valorant transferini duyurmasının ardından Enes Güngör, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç olmadığım kadar hırslıyım ve önümde ki başarılara imzamı atarken bunu Fenerbahçe Espor ile yapacağım için çok mutluyum!" sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Kasım 2021 yılında Otherside'dan Galakticos'a transfer olan Enes Güngör, Şubat 2022'de kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Fenerbahçe Espor ise Enes "Jonx" Güngör'ün bonservis bedelini karşılayarak Valorant takımına transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe, Valorant, Gamegar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title