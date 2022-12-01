Fenerbahçe Espor, Emre Aksoy ile yollarını ayırdı
Gamegar Haberleri
Fenerbahçe Espor, kuruluşundan bu yana takımda menajerlik yapan Emre Aksoy ile yollarını ayırdığını duyurdu. Fenerbahçe Espor'un League of Legends arenasından çekilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile Emre Aksoy ile çalışmalarını sonlandırdı.
Fenerbahçe'nin elektronik spor branşı Fenerbahçe Espor, 14 Ekim 2016'da kurulmasından bu yana takımda görev alan Emre Aksoy ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından açıkladı.
Fenerbahçe Espor'un 30 Kasım Çarşamba günü saat 20.30'da sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile Emre Aksoy ile çalışmalarını sonlandırdığını duyurdu. Açıklamasında, "Kuruluşumuzdan bugüne takımımızda genel menajerlik görevinde bulunan Emre Aksoy ile çalışmalarımız sonlandırılmıştır." sözlerine yer verdi ve bugüne kadar takıma ve Fenerbahçe Espor şubesine katkılarından dolayı Emre Aksoy'a teşekkür etti.
Fenerbahçe Espor'un duyurusundan dakikalar önce Twitter'dan duyuru yapan Emre Aksoy ise şu sözlere yer verdi:
"Kurulduğu günden beri genel menajerliğini yaptığım Fenerbahçe Espor'la çalışmalarım bugün itibarıyla sona erdi. 6 sene boyunca yüzlerce oyuncu, koç ve ekip arkadaşı ile çalıştım. Onlarca şampiyonluk elde ettik, unutulmayacak başarılara imza attık.
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Oyuncular ve koçları tek tek sayamayacağım, hepiniz çok değerlisiniz. Kızgın küskün olduğum kimse yok. Benimle birlikte bu yolda ilerleyen herkese teşekkür ederim."
Fenerbahçe Espor şubesinin idari ve mali sorumluluğunu üstlenen 1907 Fenerbahçe Derneği de Emre Aksoy'un hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.