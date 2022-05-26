Espor oyuncuları sporcu mudur? Tartışmalara neden olan soruya NBA yıldızından cevap geldi - Haberler

Geçtiğimiz yıllardan bu yana elektronik spora verilen önemin artması nedeniyle espor oyuncuları ve takımları artmaya başladı. Bu durum, yeni tartışmalara da yol açtı. Espor oyuncularının sporcu olarak nitelendirilmeli mi sorusuna ise NBA yıldızı Shaquille O'Neal'dan cevap geldi.

"SİZLERLE GURUR DUYUYORUM"

NBA tarihine adını altın harflerle yazdıran Shaq, katıldığı bir videoda kendisine yöneltilen, "profesyonel espor oyuncularının da sporcu olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna espor oyuncularını sevindirecek yanıtı verdi. "Öyle olduğunu düşünüyorum ve sizi takdir etmek istiyorum" diyen Shaq, espor oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

SPOR FİZİKSELDEN ÇOK ZİHİNSELDİR

Shaquille O'Neal'a yöneltilen soruya karşın, "Sporcu farklı şeyleri ifade eder. Ama sporcu demek buradadır." diyerek beynini işaret etti ve Michael Phelps'e karşı yüzmeye gitti zamanda yüzmenin yüzde 15'inin fiziksel, geri kalan her şey zihinsel olduğunu söyleyerek esporcuların zihinsel yorgunluk ve maruz kaldığı baskılar hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"BEN SİZİN YAPTIĞINIZI YAPAMAM"

Ayrıca espor oyuncularının kariyerinin NBA ve NFL oyuncularında olduğu gibi 3 ile 5 veya 5 ile 6 yıl arasında değiştiğini söyleyen Shaq, "Sizler sporcusunuz. Sporcu olduğunuzu söylüyorsunuz ve size inanıyorum, çünkü ben sizin yaptığınızı yapamam." dedi.