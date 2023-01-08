Emir 'Celalsun' Celalsun, FUT Esports'tan Galatasaray Espor'a transfer oldu

FUT Esports'un Valorant kadrosunda yer alan Emir "Celalsun" Celalsun, 7 Ocak Cumartesi itibariyle Galatasaray Espor'a transfer oldu.

Fut Esports'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile Emir "Celalsun" Celalsun ile yollarını ayırdığını duyurmasının ardından Galatasaray Espor'a transfer olduğu bildirildi.

CELALSUN, GALATASARAY ESPOR KADROSUNA KATILDI

Galatasaray Espor'un 7 Ocak 2023 tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "VALORANT takımımızın yeni oyuncusu Emir "Celasun" Celasun'a hoş geldin diyoruz!" sözlerine yer vererek yeni transferini duyurdular.

"GELECEK KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

FUT Esports'un Celalsun ile yollarını ayırdığını duyurmasıyla beraber, "Kendisine kulübümüz için gösterdiği bütün emek ve mücadeleleri için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz!" sözlerine yer verdi.