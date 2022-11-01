Bir sezonda 2 kupa! Fenerbahçe, parkede bir şampiyonluk daha kutladı

Fenerbahçe'nin elektronik spor branşı Fenerbahçe Espor, NBA 2K23 European Pro Am Association turnuvasının finalinde İngiliz ekibi Demise ile karşılaştı. Toplamda iki maça çıkan Sarı-Lacivertliler, 30 sayı fark ile EPAA Şampiyonu oldu.

European Pro Am Association Mid Season turnuvasında İngiliz ekibi Demise ile final mücadelesi için iki kez parkeye çıkan Fenerbahçe Espor, oynanan iki maçı da kazanarak kupanın sahibi oldu.

BİR SEZONDA İKİ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Espor'un NBA 2K23'te katıldığı EPAA Mid Season turnuvasında finalde Demise ekibini 2-0'lık skor ile mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sezon basketbolda ikinci kupasını alan Fenerbahçe Espor, güzel bir başarıya imza attı.

30 SAYI FARK İLE KAZANDI

İngiliz ekibi Demise ile European Pro Am Association finalinde karşılaşan Fenerbahçe Espor, ilk maçı 57 – 40 kazanırken ikinci maçı ise 60 – 47'lik skor ile kazandı. Toplam skorda rakibine 30 sayı fark atan Fenerbahçe Espor, EPAA Mid Season turnuvasının şampiyonu oldu.

"ŞAMPİYON FENER"

Fenerbahçe Espor'un Twitter hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımında "Her Zaman Her Yerde ŞAMPİYON FENER! EPAA Mid Season turnuvası final maçında Demise ekibini 2-0'la mağlup ederek şampiyonluğa ulaşıyoruz. Yeni sezona hızlı başlayarak 2. şampiyonluğunu kazanan takımımızı tebrik ederiz!" sözlerine yer verildi.