BBL maçı ne zaman Haziran 2022? BBL – BIG maçı saat kaçta? - Haberler

VCT 2022: EMEA Challangers 2 – Group Stage'de beşinci hafta maçlarında BIG ile karşılaşacak BBL maçının ne zaman olduğu maçı izlemek isteyen taraftarlar tarafından merakla aratılıyor. Peki, BBL maçı ne zaman Haziran 2022? Valorant BBL – BIG maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? BBL maçı nerden izlenir?

BBL MAÇI NE ZAMAN HAZİRAN 2022?

VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Challengers 2 - Group Stage'de dördüncü haftayı geride bırakan BBL, B grubunda son sıraya yerleşti. 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan BBL ekibi, bir kez daha kazanabilmek için sahneye çıkacak. BBL'in BIG ile karşılaşacağı son maçı 12 Haziran Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. BIG - BBL Esports maçını Twitch ve YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

BBL MAÇ SONUÇLARI

BBL 2 – 1 NAVI

BBL 0 – 2 Team Liquid

BBL 0 – 2 M3 Champions

BBL 0 – 2 Guild Esports

BIG – BBL

BBL ESPORTS KİMİN?

BigBossLayf Esports veya bilinen adı ile BBL Esports, Ferit "wtcN" Karakaya, Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "oid" İlker Demirel, tarafından Temmuz 2020'de kurulmuş bir Türk elektronik spor kulübüdür. Valorant First Strike Türkiye Büyük Finali'nde rakibi Futbolist'i 3-0 yenerek ilk Valorant First Strike Türkiye Şampiyonu olmuştur. Takım, The Spike'ın oluşturduğu Avrupa'nın en iyi VALORANT takımları listesinde 28 Mart 2022 itibarıyla 12. sırada yer almaktadır.