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BBL Esports, VCT LOCK//IN Sao Paulo'da rakibi DRX'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti

Gamegar Haberleri

BBL Esports, VCT LOCK//IN Sao Paulo'da rakibi DRX'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti

VCT LOCK//IN Sao Paulo turnuvasına katılmaya hak kazanan temsilcimiz BBL Esports, Güney Kore ekibi DRX ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın 1. tur karşılaşmasında DRX'e 2-1 mağlup olan BBL Esports, turnuvaya veda etti.

Güney Kore'nin başarılı espor takımları arasında yer alan DRX ile Valorant'ta karşı karşıya gelen temsilcimiz BBL Esports, 2-1 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

BBL ESPORTS, VCT LOCK//IN SAO PAULO'YA VEDA ETTİ

BBL Esports'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda VCT LOCK//IN Sao Paulo'da DRX'e mağlup olarak turnuvaya veda ettiğini duyurdu. BBL Esports, "VCT LOCK//IN São Paulo'da rakibimiz DRX'e 1-2 mağlup olarak turnuvaya veda ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz." sözlerine yer verdi.

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BBL ESPORTS 1 – 2 DRX

VALORANT'ta VCT LOCK//IN Sao Paulo turnuvasına katılmaya hak kazanan BBL Esports, oynanan ilk harita Pearl'de kötü başlangıç yaptı. İlk haritada 13-3 mağlup olan BBL ekibi, ikinci harita Ascent'te ikinci yarı toparlayarak 13-11 kazandı. Karşılaşmanın sonucunu son maça taşıyan BBL, Haven haritasında 13-7 kaybederek seride 2-1 geriye düştü ve turnuvaya veda etti.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

BBL Esports Valorant Gamegar Spor Güncel Haberler

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