2023 VALORANT Champions Tour, Japonya'da düzenlenecek

Riot Games tarafından düzenlenen üçüncü resmi turnuva olan Valorant Champions Tour 2023, ilk olarak 14 Eylül 2022 tarihinde duyurulmuştu. Ancak turnuvanın nerede düzenleneceğine dair detaylar verilmemişti. Riot Games ekibi, yaptığı yeni duyuru ile 2023 VALORANT Champions Tour'un yeni adresini açıkladı.

VALORANT 2023 MASTERS JAPONYA

Riot Games, 2023 VALORANT Champions Tour'un ikinci uluslararası etkinliğinin Japonya'da düzenleneceğini duyurdu. Masters etkinliği, VCT'nin üç Uluslararası Liginin kazananları ve Brezilya Sao Paulo'daki LOCK / / IN etkinliği de dahil olmak üzere her bölgeden en iyi takımları içerir.

VCT 2023, üç bölgede üç Uluslararası Lig ile mevcut sistemin tamamen elden geçirilmesini içerecek: Amerika, EMEA ve Pasifik. Bu liglerin her birinde 10 takım olacak ve her ligden en iyi takımlar Masters etkinliğine gidecek. Masters 2023 Japonya, üç Uluslararası Ligin her birinden en iyi 3 takımı ve Brezilya'daki LOCK//IN etkinliğinin galibini içerecek.

VALORANT CHALLENGERS TURKEY BİRLİK SPLIT 1 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Riot Games ve ESA Esports'un ortaklaşa organizasyonu VALORANT Challengers Turkey: Birlik Split 1, 14 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 12 Mart tarihinde ise sona erecek.