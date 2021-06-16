Galler maçından notlar

Şenol Güneş'ten 2 değişiklikMerih Demiral ve Yusuf Yazıcı kulübeye3 isim kadroda yer almadıCumhurbaşkanı Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadıKAAN ÜLKER / BAKÜ-(Azerbaycan)- EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş'ten 2 değişiklik

Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı kulübeye

3 isim kadroda yer almadıCumhurbaşkanı Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadı

KAAN ÜLKER/ BAKÜ-(Azerbaycan)- EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşı karşıya geliyor. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çaldı. Dias'ın yardımcılıklarını ise Rui Tavares ve Paulo Soares üstlendi.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya ile oynanan açılış maçının 11'inde 2 değişikliğe giderek Galler maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam Merih Demiral'ın yerine Kaan Ayhan'ı, Yusuf Yazıcı'nın yerine ise Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağında Cengiz Ünder, ortasında Hakan Çalhanoğlu, solunda ise Kenan Karaman'ı sahaya sürdü. Şenol Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.MERİH DEMİRAL VE YUSUF YAZICI KULÜBÜYEA Millilerde, İtalya maçına 11'de başlayan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı, Galler karşısında yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, bu iki ismin yerine Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'i 11'de görevlendirdi. 3 İSİM KADRODA YER ALMADIA Millilerin 26 kişilik kafilesinden 3 isim Galler mücadelesinin 23 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Şenol Güneş, ilk maçta kadroda yer verdiği Enes Ünal'ı bu maçın kadrosuna dahil etmedi. Güneş, Enes Ünal'ın yerine Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu mücadele kadrosuna dahil etti. Kadroya giremeyen diğer iki isim ise ilk maçta olduğu gibi Abdulkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz oldu.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı. Erdoğan, karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti. Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker