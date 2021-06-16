Galler maçından notlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galler maçından notlar

Galler maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor

Şenol Güneş'ten 2 değişiklikMerih Demiral ve Yusuf Yazıcı kulübeye3 isim kadroda yer almadıCumhurbaşkanı Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadıKAAN ÜLKER / BAKÜ-(Azerbaycan)- EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş'ten 2 değişiklik

Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı kulübeye

3 isim kadroda yer almadıCumhurbaşkanı Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadı

KAAN ÜLKER/ BAKÜ-(Azerbaycan)- EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşı karşıya geliyor. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çaldı. Dias'ın yardımcılıklarını ise Rui Tavares ve Paulo Soares üstlendi.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya ile oynanan açılış maçının 11'inde 2 değişikliğe giderek Galler maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam Merih Demiral'ın yerine Kaan Ayhan'ı, Yusuf Yazıcı'nın yerine ise Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağında Cengiz Ünder, ortasında Hakan Çalhanoğlu, solunda ise Kenan Karaman'ı sahaya sürdü. Şenol Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.MERİH DEMİRAL VE YUSUF YAZICI KULÜBÜYEA Millilerde, İtalya maçına 11'de başlayan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı, Galler karşısında yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, bu iki ismin yerine Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'i 11'de görevlendirdi. 3 İSİM KADRODA YER ALMADIA Millilerin 26 kişilik kafilesinden 3 isim Galler mücadelesinin 23 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Şenol Güneş, ilk maçta kadroda yer verdiği Enes Ünal'ı bu maçın kadrosuna dahil etmedi. Güneş, Enes Ünal'ın yerine Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu mücadele kadrosuna dahil etti. Kadroya giremeyen diğer iki isim ise ilk maçta olduğu gibi Abdulkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz oldu.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı. Erdoğan, karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti. Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker

Türkiye-Galler
Türkiye-Galler
A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.
A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.
İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Bülent Turan Boris Johnson Muharrem İnce
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galler maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 19:18:08. #1.14#

title