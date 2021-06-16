Galler: 0-1 (İLK YARI)
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Galler: 0-1 (İLK YARI)

Galler: 0-1 (İLK YARI)
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor

STAT: Bakü OlimpiyatHAKEMLER: Artur Dias Rui Tavares, Paulo SoaresTÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak YılmazGALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale,...

STAT: Bakü Olimpiyat

HAKEMLER: Artur Dias Rui Tavares, Paulo Soares

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak YılmazGALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, MooreGOL: Dk. 42 Ramsey (Galler)

EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında Türkiye, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galler'in golünü 42'nci dakikada Ramsey kaydetti.

6'ncı dakikada Bale'nin ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Ramsey, Çağlar Söyüncü'den sıyrıldıktan sonra çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan ayaklarıyla topu kornere gönderdi.9'uncu dakikada Zeki Çelik'in hızlı kullandığı serbest vuruşta Cengiz Ünder sağ taraftan ortasını yaptı. Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta Galler savunmasına çarpan top kornere gitti.13'üncü dakikada Uğurcan'ın uzun kullandığı aut atışında Burak Yılmaz kafayla arkaya aşırttı. Göğsüyle topu kontrol eden Cengiz Ünder'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ward'ın kucağında kaldı.24'üncü dakikada Bale'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ramsey, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Top farklı şekilde üstten auta gitti.29'uncu sol kanattan Cengiz'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Kaan Ayhan kafayı vurdu. Kale önünde Morrell topu uzaklaştırdı37'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik ortasını yaptı. Penaltı noktası üstünde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.42'nci dakikada Galler öne geçti. Bale'nin havadan pasında savunma arkasına sarkan Ramsey, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker

A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçının ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçının ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladı.
Türkiye-Galler
Türkiye-Galler
A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.
A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.
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Galler: 0-1 (İLK YARI) - Haberler Spor
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