Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldı

Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin 27 maçlık yenilmezlik serisine son veren Akdeniz ekibinde teknik direktör Nuri Şahin'in maç önü verdiği görüntü dikkat çekti. Genç hoca, tıpkı yıllarca beraber çalıştığı ve "İdolüm" dediği Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp gibi maç önü ısınan rakip takım futbolcularını izledi ve uygulayacakları taktiklere dair ipuçlarını zihnine yazdı.

Lider Trabzonspor'un namağlup apoletini Antalyaspor söktü. Maçın tamamında oyunun içinde kalan ve bordo-mavililere saha içinde alan vermeyen Akdeniz ekibinde teknik direktör Nuri Şahin'in maçı önü verdiği görüntü ise dikkat çekti.

MAÇ ÖNCESİ TRABZONSPORLU FUTBOLCULARI İZLEDİ

Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesinde tıpkı futbolculuk yıllarında beraber çalıştığı Jurgen Klopp gibi ısınan rakip takım futbolcularını izledi. Spor yorumcusu Serkan Akkoyun bu detaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, "Nuri Şahin maçtan önce eller cepte, ısınan Trabzonsporlu futbolcuları izliyor. Bu bana bir yerden tanıdık geldi. Eski hocası ve idolü Klopp gibi." ifadelerini kullandı.

Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldıJurgen Klopp

Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldıNuri Şahin

NURİ ŞAHİN, KLOPP HAKINDA NE DEMİŞTİ?

Nuri Şahin, dünyaca ünlü teknik direktör Jurgen Klopp hakkında, "Bazı hocalardan nasıl olması gerektiğini bazı hocalardan da doğru olmayan şeyleri nasıl yapmamam gerektiğini gördüm. Çalıştığım isimler arasında benim için en değerlisi, kendime en yakın bulduğum isim Jürgen Kloop. Sadece teknik adamlık olarak değil hayatımda da ondan kaptığım çok şey var. Ben futbolun sadece ayakla değil kalple, beyinle oynandığını düşünen insanlardanım. Klopp'un, kalbe en iyi dokunan menajer olduğunu düşünüyorum. Benim için birinci sırada her zaman insan gelir. Her zaman futbolcu olarak bakmaktan ziyade karşımdakini insan olarak gören bir kişiyim." ifadelerini kullanmıştı.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Trabzonspor'un rüyası son buldu! Antalyaspor liderin apoletini söktü

Trabzonspor'un rüyası son buldu! Antalyaspor liderin apoletini söktü

 Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandı

Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title