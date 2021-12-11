Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldı
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin 27 maçlık yenilmezlik serisine son veren Akdeniz ekibinde teknik direktör Nuri Şahin'in maç önü verdiği görüntü dikkat çekti. Genç hoca, tıpkı yıllarca beraber çalıştığı ve "İdolüm" dediği Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp gibi maç önü ısınan rakip takım futbolcularını izledi ve uygulayacakları taktiklere dair ipuçlarını zihnine yazdı.
Lider Trabzonspor'un namağlup apoletini Antalyaspor söktü. Maçın tamamında oyunun içinde kalan ve bordo-mavililere saha içinde alan vermeyen Akdeniz ekibinde teknik direktör Nuri Şahin'in maçı önü verdiği görüntü ise dikkat çekti.
MAÇ ÖNCESİ TRABZONSPORLU FUTBOLCULARI İZLEDİ
Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesinde tıpkı futbolculuk yıllarında beraber çalıştığı Jurgen Klopp gibi ısınan rakip takım futbolcularını izledi. Spor yorumcusu Serkan Akkoyun bu detaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, "Nuri Şahin maçtan önce eller cepte, ısınan Trabzonsporlu futbolcuları izliyor. Bu bana bir yerden tanıdık geldi. Eski hocası ve idolü Klopp gibi." ifadelerini kullandı.
NURİ ŞAHİN, KLOPP HAKINDA NE DEMİŞTİ?
Nuri Şahin, dünyaca ünlü teknik direktör Jurgen Klopp hakkında, "Bazı hocalardan nasıl olması gerektiğini bazı hocalardan da doğru olmayan şeyleri nasıl yapmamam gerektiğini gördüm. Çalıştığım isimler arasında benim için en değerlisi, kendime en yakın bulduğum isim Jürgen Kloop. Sadece teknik adamlık olarak değil hayatımda da ondan kaptığım çok şey var. Ben futbolun sadece ayakla değil kalple, beyinle oynandığını düşünen insanlardanım. Klopp'un, kalbe en iyi dokunan menajer olduğunu düşünüyorum. Benim için birinci sırada her zaman insan gelir. Her zaman futbolcu olarak bakmaktan ziyade karşımdakini insan olarak gören bir kişiyim." ifadelerini kullanmıştı.
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