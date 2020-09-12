Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın Lille'e transferi resmiyet kazandı
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Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın Lille'e transferi resmiyet kazandı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Böylece genç futbolcu, Fransız ekibinde forma giyen 4. Türk futbolcu oldu.

Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın Lille'e transferi resmiyet kazandı
12.09.2020 22:07 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:13

Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e resmi imzayı attı.

Fransız ekibi, "Jenerasyonunun en potansiyelli oyuncularından Mustafa Kapı artık bir Lille oyuncusu. Galatasaray'dan geldi ve bugün sözleşmeyi imzaladı" diyerek transferi resmen duyurdu.

4. TÜRK FUTBOLCU OLDU

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'i bulunduran Lille, böylece 4. Türk oyuncuyu da bünyesine katmış oldu.

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